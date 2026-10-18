Derbe Sprüche, spitze Bemerkungen und jede Menge Koblenzer Mundart: Bei der ersten Comedy-Night in Lieg nahm Rainer Kroth alias Rainer Zufall gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Serap Boos den Ehealltag aufs Korn.
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Anfänglich amüsiertes Kopfschütteln geht beim Publikum schnell in schallendes Gelächter über, wenn Comedian Rainer Zufall, alias Rainer Kroth, mit seiner durchtrainierten Kowelenzer Revolverschnauze gekonnt vom Leder zieht. Neuerliche „Platt“-“Form seiner kompromisslosen Mundartausführungen mit Lachtränengarantie war jetzt der Saal vom Gasthaus Schnorbach, in dem der „schwere Hejel“ laut eigenen Aussagen den „Hunsrücker Hinterwäldlern“ gern ...