Rainer Zufall im Hunsrück Kowelenzer Mundart sorgt in Lieg für Lacher Thomas Esser 18.10.2026, 18:00 Uhr

i Der berühmt-berüchtigte Koblenzer Comedian Rainer Zufall gastierte zur ersten Lieger Comedy-Night mit seinem Spaßprogramm „Szenen einer Ehe“ im Gasthaus Schnorbach. Thomas Esser

Derbe Sprüche, spitze Bemerkungen und jede Menge Koblenzer Mundart: Bei der ersten Comedy-Night in Lieg nahm Rainer Kroth alias Rainer Zufall gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Serap Boos den Ehealltag aufs Korn.

Anfänglich amüsiertes Kopfschütteln geht beim Publikum schnell in schallendes Gelächter über, wenn Comedian Rainer Zufall, alias Rainer Kroth, mit seiner durchtrainierten Kowelenzer Revolverschnauze gekonnt vom Leder zieht. Neuerliche „Platt“-“Form seiner kompromisslosen Mundartausführungen mit Lachtränengarantie war jetzt der Saal vom Gasthaus Schnorbach, in dem der „schwere Hejel“ laut eigenen Aussagen den „Hunsrücker Hinterwäldlern“ gern ...







Artikel teilen

Artikel teilen