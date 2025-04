Konzertreihe „Summer in the City“ startet in Liesenich

Der Zeller Land Tourismus hat mit „Summer in the City on Tour“ eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen. Von Mai bis September gibt es fast jeden Donnerstag Livemusik in verschiedenen Orten im Hunsrück und an der Mosel. Auftakt ist in Liesenich.

Ob es daran liegt, dass Anna-Lena Struch, Touristikchefin im Zeller Land, im Hunsrück aufgewachsen ist oder daran, dass die Dörfer auf den Höhen einfach ausreichend Platz zu bieten haben, ist ungewiss. Auf alle Fälle macht die Musikband Bluesdoor den Auftakt der Reihe „Summer in the City on Tour“ auf dem Strimmiger Berg, genauer gesagt in Liesenich. Ortschef Willi Pies ist begeistert. „Wir haben tolle Locations hier oben. Schön, dass diese jetzt bespielt werden“, sagt er. Ausrichter der Auftaktveranstaltung ist mit Unterstützung der Gemeinde die Liesenicher Dorfgemeinschaft, eine lockere Gruppierung von Bürgern, die sich vor rund einem Jahr zusammengefunden hat. Hanna Hammer ist eine von ihnen. „Angefangen hat alles mit einer WhatsApp-Gruppe, einfach, damit man darüber informiert ist, was im Dorf los ist“, sagt sie. Doch einige Teilnehmer wollten mehr. Zum Beispiel mehr Aktionen für junge Familien und Kinder. Da war Hanna Hammer sofort dabei. „Wir haben voriges Jahr eine Ostereiersuche auf dem Freizeitplatz gestartet, ein Bienenhaus gebaut und eine Tulpenpflanzaktion ins Leben gerufen“, sagt sie.

Handgemachter Blues im Dorfgemeinschaftsraum 

Dass dann aus der Zeller TI die Anfrage kam, ob man nicht auch bei dem neuen Musikprogramm mit machen wolle, hat die Liesenicher gefreut. Der ehemalige Jugendraum am Ortsausgang in Richtung Blankenrath, der inzwischen zum Gemeinschaftsraum umfunktioniert wurde, eignet sich nach Meinung der Verantwortlichen hervorragend für die Veranstaltung. „Und damit es nicht nur eine Abendveranstaltung für Erwachsene ist, haben wir auch noch ein Programm für Familien am Nachmittag drumherum gestrickt“, erklärt Hammer. Es wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder geben, mit Hüpfburg, Dartscheibe und Torwandschießen sowie Kaffee, Kuchen und eine Imbissbude.

Bei gutem Wetter findet das Nachmittagsprogramm auf dem großzügigen Gelände hinter dem Gemeinschaftshaus statt. „Hier gibt es für die Kids ausreichend Platz zum Toben und Spielen“, sagt Hammer.

Ab 19.30 Uhr spielt dann drinnen die Band. „Der Gemeinschaftsraum bietet mit Bestuhlung an Tischen rund 60 Sitzplätze. Doch für das Konzert stellen wir lieber Stehtische auf“, so Pies weiter.

Damit die Konzertbesucher auch verköstigt werden, hat sich rund ein Dutzend Leute aus der Dorfgemeinschaft dazu bereit erklärt, Snacks und Getränke zu verkaufen. Pies freut sich: „Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, wollen wir gern häufiger Festivitäten für die Zeller TI ausrichten. Gern auch mal auf unserem Waldfestplatz“, sagt er.

i Liesenichs Ortschef Willi Pies und Hanna Hammer, Mitglied der Dorfgemeinschaft, freuen sich auf zahlreiche Besucher beim Auftaktkonzert von "Summer in the City on Tour". Ulrike Platten-Wirtz

Im Gemeinschaftsraum erwartet die Konzertbesucher am Donnerstag, 1. Mai, 19.30 Uhr, mit Bluesdoor laut deren Internetauftritt eine Band, die für frische, authentische Musik steht und bekannte Bluesstandards wie „Before you accuse me“, „Walking blues“ und „Dust my broom“ in einer eigenen akustischen Version präsentiert. Die musikalische Darbietung berührt die Seele und animiert zum Mitsingen und Mittanzen, heißt es weiter. Musikliebhaber dürfen also gespannt sein.

Wo „Summer in the City“ noch auf Tour geht