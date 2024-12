Weihnachtslieder vorgetragen Konzert auf der Cochemer Reichsburg 02.12.2024, 12:00 Uhr

Rund die Hälfte der Chormitglieder fehlte krankheitsbedingt. Dennoch bot derGenovevachor ein beeindruckendes Konzert in der Kapelle der Cochemer Reichsburg.

{element}Es war nicht nur ein Konzert, das der Genovevachor aus Mayen in der Kapelle der Cochemer Reichsburg vor ausverkauftem Haus zum Besten gab. Es war eine besinnlich fröhliche Reise in die Vorweihnachtszeit, die die Zuschauer nicht nur gut unterhalten, sondern am Ende regelrecht beseelt nach Hause entlassen hat.

