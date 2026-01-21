Bekannt aus „Das große Backen“ Konditorin: „Das Café im Stadtpalais bleibt geöffnet!“ Ursula Bartz 21.01.2026, 08:00 Uhr

i 2023 hat Larissa Remy ihr Café im Stadtpalais eröffnet – und das soll ihre süße Heimat bleiben. TV/Ursula Bartz

Das Café im Stadtpalais wird nicht schließen: Das stellt Konditorin Larissa Remy klar, nachdem sie sich ein zweites Standbein in Düsseldorf aufgebaut hat.

Bernkastel-Kues. Mit ihren fantasievollen Kreationen hat sie die Zuschauer der Fernsehsendung „Das große Backen – Die Profis“ verzaubert. In ihrem Café im Stadtpalais in Bernkastel-Kues aber gibt’s ihre Torten und Gebäcke wie den „Pinkie Donut“ und die „Pinky Dinky’s Marshmallows“ nicht nur zum Bestaunen, sondern auch zum Schlemmen: Seit drei Jahren backt Larissa Remy für die Menschen an der Mosel.







