Das Café im Stadtpalais wird nicht schließen: Das stellt Konditorin Larissa Remy klar, nachdem sie sich ein zweites Standbein in Düsseldorf aufgebaut hat.
Lesezeit 2 Minuten
Bernkastel-Kues. Mit ihren fantasievollen Kreationen hat sie die Zuschauer der Fernsehsendung „Das große Backen – Die Profis“ verzaubert. In ihrem Café im Stadtpalais in Bernkastel-Kues aber gibt’s ihre Torten und Gebäcke wie den „Pinkie Donut“ und die „Pinky Dinky’s Marshmallows“ nicht nur zum Bestaunen, sondern auch zum Schlemmen: Seit drei Jahren backt Larissa Remy für die Menschen an der Mosel.