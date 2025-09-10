So kann es aus Sicht der Kommunen nicht weitergehen: Die finanzielle Lage ist miserabel. Für Projekte in den Gemeinden fehlt Geld. Das Ehrenamt ist überlastet. Die Bürokratie nimmt zu. Im Landkreis Cochem-Zell macht eine Gruppe von Ortsbürgermeistern mobil, um den kommunalen Kollaps zu verhindern. Berthold Schäfer aus Alflen, Stefan Thomas aus Faid, Matthias Hetger aus Hambuch, Johannes Hammes aus Zettingen und Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf verstehen sich als „Stimme der Dörfer“ und wollen alle Ortschefs in Rheinland-Pfalz für ihre überparteiliche Kampagne gewinnen, um einem Forderungspapier an die Landesregierung Nachdruck zu verleihen.

1Das ist die Ausgangslage: In dem Forderungspapier zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung heißt es unter anderem: „Die Kommunen in Rheinland-Pfalz benötigen dringend eine solide finanzielle Basis, um ihre Aufgaben eigenverantwortlich und zukunftsorientiert wahrnehmen zu können.“ Dazu fordern die Ortsbürgermeister eine grundlegende Änderung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Insbesondere hoch belastete Sozial- und Jugendhilfeträger – in Rheinland-Pfalz sind das vor allem die Landkreise – sollen angemessene Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhalten. „Die Finanzierung sozialer Ausgleichsaufgaben darf nicht länger größte Last der Kommunen sein“, heißt es. „Aufgaben, die durch Bundesgesetze den Ländern und damit faktisch den Kommunen übertragen werden, müssen künftig zwingend – ohne Ausnahme – mit einer vollumfänglichen finanziellen Ausstattung versehen werden.“

i Matthias Hetger ist Ortsbürgermeister in Hambuch - und Mitinitiator von "Jetzt reden wir". Thomas Esser

2Wie gravierend ist die Verschuldung? Die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen ist 2024 so deutlich zurückgegangen wie noch nie. Denn das Land hatte den Städten, Kreisen und Gemeinden rund 3 Milliarden Euro an Kassenkrediten abgenommen. In der Folge hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen innerhalb eines Jahres fast halbiert und lag zum 31. Dezember 2024 bei rund 590 Euro pro Einwohner. Das ist aber immer noch der vierthöchste Wert im Vergleich aller Bundesländer. René Geißler, Mitautor des Finanzreports, sagte dem SWR: „Die aktuellen Defizite der rheinland-pfälzischen Kommunen führen oft dazu, dass neue Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Von daher ist zu befürchten, dass die Kassenkreditverschuldung insgesamt wieder zunimmt. Es besteht die Gefahr, dass der positive Effekt der Entschuldung verpufft.“ 2024 betrug das Defizit der Kommunen fast eine halbe Milliarde Euro.

i 2024 betrug das Defizit der Kommunen in Rheinland-Pfalz fast eine halbe Milliarde Euro. Monika Skolimowska/dpa

3﻿Ein Fallbeispiel aus Hambuch: Matthias Hetger ist parteiloser Ortsbürgermeister der 730-Einwohner-Gemeinde und Mitinitiator von „Jetzt reden wir“. Das neue rheinland-pfälzische Kita-Gesetz schreibt vor, dass jede Kindertagesstätte einen Schlafraum für Jungen und Mädchen unter zwei Jahren haben muss. Doch wer bezahlt das? „Wo das Geld dafür herkommt, wird uns überlassen“, sagt Hetger. Konkret geht es in diesem Fall um 16.000 Euro. Und Ortschef Hetger macht klar: Ohne das Engagement der Eltern hätte das nicht funktioniert. Sie haben Geld gesammelt und um Spenden geworben. Der Förderverein des Kindergartens hat sich finanziell beteiligt. „Dieses Beispiel zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit“, kritisiert Hetger.

i Bürgermeister Berthold Schäfer aus Alflen sagt: "Vieles klappt nur dank der Ehrenamtlichen." Thomas Esser

4﻿Ein Fallbeispiel aus Alflen: In der Eifelgemeinde ist die Toilettenanlage des Feuerwehrhauses mehr als 50 Jahre alt – und entsprechend marode. Und das ist noch das kleinere Problem: Die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses muss neu gebaut werden. „Die Kalkulation eines Ingenieurbüros beträgt 360.000 Euro“, sagt Bürgermeister Berthold Schäfer (parteilos). „Wir haben entschieden, alles in Eigenleistung zu machen, sodass wir nur etwa 120.000 Euro investieren müssen. Das klappt nur, weil wir so viele Ehrenamtliche haben.“

i Auch Fernsehsender sind bereits auf die Cochem-Zeller Initiative aufmerksam geworden. Thomas Esser

5﻿Ist die Initiative aus Cochem-Zell eine Abrechnung mit der Landesregierung? Nein. „Die Gemeinden erkennen die politischen Kraftakte des Landes in der Vergangenheit an“, heißt es ausdrücklich in dem Papier der Ortsbürgermeister. Sie nennen als Beispiele zweimalige 300-Millionen-Euro-Zahlungen in den Jahren 2025 und 2026 für Jugendhilfeträger. Aber: „Die Administration machte hieraus leider Bürokratiemonster.“ Die Ortsbürgermeister schlagen deshalb eine „nachhaltige Stärkung der allgemeinen Finanzzuweisungen und damit ein Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung“ vor. Das sei zielführender und führe zu Bürokratieabbau. Und: „Aufgaben, die durch Bundesgesetze den Ländern und damit faktisch den Kommunen übertragen werden, müssen künftig zwingend – ohne Ausnahme – mit einer vollumfänglichen finanziellen Ausstattung versehen werden.“ Das Forderungspapier soll Mitte November 2025 an Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) übergeben werden – „mit der dringenden Bitte um Einleitung spürbarer und ernsthafter Schritte – auch im Bundesrat“.

i Nicole Jobelius-Schausten, Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf, sagt: „Bund und Land müssen hören, was wir zu sagen haben.“ Thomas Esser

6Wie ist die Reaktion aus anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz? Die Initiatoren aus Cochem-Zell haben ihr Forderungspapier jetzt an die 129 Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz versendet mit der Bitte, das Thema an die Ortsbürgermeister weiterzuleiten, die es dann wiederum in ihren Räten besprechen können. Erst Ende Oktober wird feststehen, wie viele Gemeinde sich der Protestbewegung anschließen – und ob „Jetzt reden wir“ weiter an Lautstärke gewinnt. Nicole Jobelius-Schausten, Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf, sagt: „Bund und Land müssen hören, was wir zu sagen haben.“