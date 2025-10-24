Infoveranstaltung in Kennfus Kommt Ferienpark Falkenlay jetzt doch? 24.10.2025, 09:45 Uhr

i Investor Bart Rooijman (VDL Eindhoven) und Betreiber Don van Schaik (rechts) stehen den Einwohnern von Kennfus Rede und Antwort zum geplanten Ferienpark Falkenlay. Ulrike Platten-Wirtz

Seit 20 Jahren ist der Bau eines Ferienparks in Kennfus geplant. Der brächte Touristen in die Eifel und auch an die Mosel. Bisher scheiterte die Realisierung. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Ein Investor aus Holland hat sich gefunden.

300 Häuser, 26 Wohnungen und Platz für 1850 Feriengäste soll der geplante Ferienpark Falkenlay im Bad Bertricher Ortsteil Kennfus bieten. Seit rund zwanzig Jahren beschäftigt man sich in der Eifel mit dem Mammutprojekt. Jetzt soll es Gestalt annehmen.







