Frage an Jens Münster (CDU) Kommt eine Regioklinik nach Zell? Birgit Pielen 10.06.2026, 13:00 Uhr

i Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Diese Frage beschäftigt viele Menschen seit der Schließung des Mittelmosel-Klinikums in Zell im Juni 2025. Birgit Pielen

Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums hoffen viele Menschen auf bessere medizinische Versorgung. Könnte Zell Standort einer Regioklinik werden? CDU-Gesundheitspolitiker Jens Münster hält das Konzept für grundsätzlich passend.

Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums im Juni 2025 beschäftigt viele Menschen in der Verbandsgemeinde Zell vor allem eine Frage: Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Mit der neuen CDU-geführten Landesregierung verbinden viele Bürger die Hoffnung auf neue Impulse.







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