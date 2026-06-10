Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums hoffen viele Menschen auf bessere medizinische Versorgung. Könnte Zell Standort einer Regioklinik werden? CDU-Gesundheitspolitiker Jens Münster hält das Konzept für grundsätzlich passend.
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Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums im Juni 2025 beschäftigt viele Menschen in der Verbandsgemeinde Zell vor allem eine Frage: Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Mit der neuen CDU-geführten Landesregierung verbinden viele Bürger die Hoffnung auf neue Impulse.