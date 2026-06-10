Frage an Jens Münster (CDU)
Kommt eine Regioklinik nach Zell?
Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Diese Frage beschäftigt viele Menschen seit der
Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Diese Frage beschäftigt viele Menschen seit der Schließung des Mittelmosel-Klinikums in Zell im Juni 2025.
Birgit Pielen

Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums hoffen viele Menschen auf bessere medizinische Versorgung. Könnte Zell Standort einer Regioklinik werden? CDU-Gesundheitspolitiker Jens Münster hält das Konzept für grundsätzlich passend.

Lesezeit 3 Minuten
Nach der Schließung des Mittelmosel-Klinikums im Juni 2025 beschäftigt viele Menschen in der Verbandsgemeinde Zell vor allem eine Frage: Wie kann die medizinische Versorgung in der Region langfristig gesichert werden? Mit der neuen CDU-geführten Landesregierung verbinden viele Bürger die Hoffnung auf neue Impulse.

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Kreis Cochem-ZellKrankenhauskrise

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