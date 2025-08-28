Ein touristisches Großprojekt an der Mosel wird konkret: Der Panorama-Höhenradweg, der schon seit langem geplant wird, nimmt Konturen an. Im Verbandsgemeinderat Zell stellte Thomas Kalff, der Geschäftsführer der Mosellandtouristik GmbH, das Vorhaben vor.

Angebot richtet sich besonders an E-Bikefahrer

„Wir wollen hier ein neues Moselerlebnis per Rad erschaffen“, so Thomas Kalff. Eine wichtige Zielgruppe seien dabei die E-Bike-Fahrer. Vor Saarburg bis Koblenz wird die Route führen, 340 Kilometer durch 67 Ortsgemeinden, zwei Städte, zwölf Verbandsgemeinden und vier Kreise. Die Streckenführung orientiert sich am Mosellauf. Im Bereich der Verbandsgemeinde Zell umfasst die Route rund 20 Kilometer. Die Strecke verläuft oberhalb von Pünderich, führt dann durch Briedel entlang der Mosel nach Zell durch die Altstadt. Die Fußgängerbrücke bringt die Radfahrer auf die andere Moselseite durch Kaimt, den Zeller Hamm, hoch auf den Barl. Von dort geht es zu den beliebten Aussichtspunkten an der Marienburg und dem Prinzenkopf, dann weiter nach Alf und St. Aldegund.

Rund 145.000 Euro beträgt der Anteil der Verbandsgemeinde Zell an dem Vorhaben, abzüglich von Zuschüssen verbleiben rund 40.000 Euro Eigenanteil. Die Förderung aus Bundesmitteln für Briedel und Pünderich liegt bei 90 Prozent, bei Zell, Alf und St. Aldegund sind es 75 Prozent. An einigen Orten müssen in Eigenleistung noch die Wege befestigt werden, in Pünderich für 64.500 Euro und in Briedel für 22.500 Euro.

2030 könnte alles fertig sein

Die entsprechenden Vorlagen gehen nun in die Gemeinden, die darüber befinden müssen. Im VG-Rat zeigte sich, dass es hier durchaus noch Diskussionsbedarf gibt, bezüglich der Weinberge, der genauen Wegeführung, dem Zustand von Brücken oder Wegen und schließlich auch, inwieweit dieser Höhenradweg und die geplante Marina sich beeinträchtigen. Geschäftsführer Thomas Kalff hofft bis Februar 2026 auf die Bewilligungen, ab 2027 sollen diese dann auch haushaltsrelevant werden, für 2030 ist der Start für das neue touristische Projekt geplant.