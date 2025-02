Viel Verkehr in Cochem Kommt bald das Tempolimit für die Endertstraße? 12.02.2025, 14:09 Uhr

i Seit Jahren setzt sich die Bürgerinitiative Endert für eine Reduzierung des Verkehrslärms ein. Unterstützung erhofft man sich von MdL Jutta Blatzheim-Roegler (Dritte von links) und einer Neuerung im Straßenverkehrsgesetz. Ulrike Platten-Wirtz

Seit fast drei Jahren kämpfen die Anwohner der Endertstraße in Cochem für die Reduzierung des Verkehrslärms und fordern ein Tempolimit. Bringt eine Novellierung in der Gesetzgebung nun den gewünschten Erfolg?

Kommt die Bürgerinitiative (BI) Endert dank einer Neufassung im Straßenverkehrsgesetz nun endlich zum Tempolimit in der Endertstraße? Seit nahezu drei Jahren kämpfen die Anwohner der Endertstraße gegen Lärm und zu hohes Verkehrsaufkommen. Die Endertstraße ist nicht nur die längste, sondern auch einwohnerstärkste Straße in Cochem und gilt als Einfahrtstor von der Eifel kommend in die Kreisstadt.

