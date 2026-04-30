Ärztliche Versorgung: Könnte es gleich zwei neue MVZ an der Mosel geben?
Ärztliche Versorgung
Könnte es gleich zwei neue MVZ an der Mosel geben?
Beim anvisierten kommunalen Medizinischen Versorgungszentrum in Neumagen-Dhron kündigt sich ein fliegender Wechsel an. Parallel dazu bemüht sich die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues um Hausärzte.
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Einer für alle, alle für einen: Nach dieser Losung wollten Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim losziehen, um gemeinsam ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf die Beine zu stellen – so hieß es zumindest zunächst.Die Idee ist, eine gemeinsame Genossenschaft zu gründen und unter deren Dach ein MVZ unter eigener Führung zu betreiben.