Ärztliche Versorgung
Könnte es gleich zwei neue MVZ an der Mosel geben?
Mehrere Moselorte wollen sich zusammenschließen, um den Hausarztsitz in Neumagen-Dhron zu erhalten (Symbolfoto).
Mehrere Moselorte wollen sich zusammenschließen, um den Hausarztsitz in Neumagen-Dhron zu erhalten (Symbolfoto).
picture alliance / dpa Themendienst/Christin Klose

Beim anvisierten kommunalen Medizinischen Versorgungszentrum in Neumagen-Dhron kündigt sich ein fliegender Wechsel an. Parallel dazu bemüht sich die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues um Hausärzte.

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Einer für alle, alle für einen: Nach dieser Losung wollten Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim losziehen, um gemeinsam ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf die Beine zu stellen – so hieß es zumindest zunächst.Die Idee ist, eine gemeinsame Genossenschaft zu gründen und unter deren Dach ein MVZ unter eigener Führung zu betreiben.

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