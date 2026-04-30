Ärztliche Versorgung Könnte es gleich zwei neue MVZ an der Mosel geben? 30.04.2026, 17:07 Uhr

i Mehrere Moselorte wollen sich zusammenschließen, um den Hausarztsitz in Neumagen-Dhron zu erhalten (Symbolfoto). picture alliance / dpa Themendienst/Christin Klose

Beim anvisierten kommunalen Medizinischen Versorgungszentrum in Neumagen-Dhron kündigt sich ein fliegender Wechsel an. Parallel dazu bemüht sich die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues um Hausärzte.

Einer für alle, alle für einen: Nach dieser Losung wollten Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim losziehen, um gemeinsam ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf die Beine zu stellen – so hieß es zumindest zunächst.Die Idee ist, eine gemeinsame Genossenschaft zu gründen und unter deren Dach ein MVZ unter eigener Führung zu betreiben.







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