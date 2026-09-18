Wie ein Ei dem anderen? Königliche Zwillinge aus Bremm nicht in allem einig Thomas Esser 18.09.2026, 12:00 Uhr

i Weinprinzessin Lina Theisen (Mitte) vervollständigt das „royale Trio“ um Weinkönigin Elisa (li.) und Weinprinzessin Nele. Thomas Esser

Wie ein Ei dem anderen, oder doch nicht? In Bremm repräsentieren derzeit Zwillingsschwestern die Weinregion am Calmont. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was die beiden Schwestern verbindet und wo sie unterschiedlicher Meinung sind.

Sie heißen nicht nur Reiz, sondern sind auch zwei reizende junge Mädels mit einer ansteckend positiven Ausstrahlung. Die Rede ist von den Zwillingsschwestern Elisa und Nele, die kürzlich im Rahmen des traditionellen Weinfestes die Vertretung von Bremm und seiner Calmont-Region als Repräsentantinnen des heimischen Rebensaftes übernommen haben.







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