Schnitzel und Pommes Koch aus der Karibik füllt leeren „Dorfkrug“ mit Leben Christoph Strouvelle 08.11.2025, 10:00 Uhr

i Alfredo Paredes im Morbacher Dorfkrug. Christoph Strouvelle

Ein Mix aus Omas Küche und exotische Gerichte: In Morbach hat sich mit Alfredo Paredes ein Koch aus der Karibik etabliert. Wie der Betreiber des Dorfkrugs in den Hunsrück kam.

Morbach. Es ist das letzte Lokal in Morbach, in dem die sogenannte gutbürgerliche Küche angeboten wird: der Dorfkrug am Unteren Markt. Dort können die Gäste wählen zwischen den klassischen Schnitzelgerichten mit Pommes oder Rumpsteak und ähnlichen Menüs, wie sie früher in vielen Morbacher Lokalen erhältlich waren.







