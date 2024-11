Knebels Mosterei in der Eifel: Wo man trinkt, was man bringt

Familie Dimansky aus Laubach ist stolz und glücklich: Am Morgen haben sie gemeinsam die Äpfel von ihrer Streuobstwiese geerntet, einige Stunden später packen sie den Saft aus genau diesen Äpfeln in ihr Auto, abgefüllt in Fünf-Liter-Kartons mit Zapfhahn. Knebels Mosterei im Eifeldorf Forst macht es möglich. Nach dem Motto „Du trinkst, was du bringst“ gibt es hier einen besonders individuellen Service. Achim Dimansky sagt: „Besser geht es nicht.“