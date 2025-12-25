Bildergalerie zur Wintersaison Klotti-Park zeigt sich von seiner winterlichen Seite Annika Wilhelm 25.12.2025, 08:00 Uhr

i Der Winterzauber im Klotti-Park ist erstmals seit 30 Jahren wieder geöffnet. Mirco Klein

Erstmals seit 30 Jahren hat der Klotti-Park im Winter geöffnet. Aber wie sieht’s dort eigentlich aus, wenn alles weihnachtlich geschmückt ist? Zu Besuch im weihnachtlich geschmückten Klotti-Park.

Im Klotti-Park geht es derzeit ziemlich winterlich zu. Eine alte Kutsche, Lichterketten und Co. schmücken den Park. Lange Zeit war er in dieser Jahreszeit nicht zugänglich, genau genommen seit 30 Jahren. Den Tieren gefällt es vermutlich, dass es nun anders ist: Sie sind es gewohnt, unter Menschen zu sein.







