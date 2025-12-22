Ausflug zwischen den Jahren Klotti-Park ist erstmals in den Weihnachtsferien offen Annika Wilhelm 22.12.2025, 12:00 Uhr

i Pia Hennes bei Tieren des Wild- und Freizeitparks Klotten. Mirco Klein

Erstmals seit 30 Jahren öffnet der Klotti-Park in der Wintersaison seine Pforten. Wie es im Park zu dieser Zeit aussieht.

Normalerweise ist es still um diese Zeit im Wild- und Freizeitpark Klotten. In diesem Jahr ist jedoch alles anders: Nach mehr als 30 Jahren startet der Klotti-Park erstmals in die Wintersaison. Die Fahrgeschäfte stehen zwar größtenteils still – nur die Pferdebahn und der Klotti Spaß können Besucher fahren –, aber gerade der Tierpark freut sich über seine Besucher.







