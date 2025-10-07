Tierpark in Klotten Klotti-Park hat zum ersten Mal im Winter geöffnet 07.10.2025, 09:24 Uhr

i Das Maskottchen ist schon bereit für den Nikolaus im Klotti-Park. Dieses Jahr öffnet der Park erstmals nach 30 Jahren in der Winter- und Adventszeit. An den Weihnachtstagen selbst ist der Park geschlossen. Lena Hennes

Wer schon immer mal im Winter, vielleicht sogar bei Schnee, die Tiere im Klotti-Park sehen wollte, hat in diesem Jahr die Chance dazu: Der Wildpark in Klotten öffnet in dieser Saison seine Pforten. Diese Besonderheiten gibt’s.

Schon lange träumen die beiden Schwestern Stefanie und Pia Hennes davon, dass der Klotti-Park auch im Winter geöffnet hat. In diesem Jahr geht dieser Wunsch in Erfüllung: Erstmals seit 30 Jahren bietet der Park ein Winterprogramm an und schließt nicht seine Tore für Besucher.







