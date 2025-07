Dreimal ist besser als keinmal, oder? Der Klotti-Park feiert darum seinen 55. Geburtstag gleich an mehreren Wochenenden. So lief die erste Feier ab – und das ist weiterhin geplant.

55 Jahre alt zu werden, das ist schon ein Grund, mehrmals zu feiern. Dieser Meinung ist jedenfalls der Wild- und Freizeitpark Klotten, liebevoll auch Klotti-Park genannt. Drei Wochenenden im Sommer sind dem Geburtstag gewidmet. Die erste Feier fand bereits am vergangenen Wochenende statt und fokussierte sich auf den Wildpark. Das Motto lautete: „ Wilde Tiere und Abenteuer “. Pia Hennes, die den Park gemeinsam mit ihrer Schwester Stefanie übernommen hat, erklärt: „Wir wollten eine Mischung aus Event und Mehrwert bieten, sodass die Gäste Spaß haben und dabei etwas lernen.“

i Unter anderem der Pfadfinderstamm aus Cochem war beim ersten Wochenende der Geburtstagsfeier vor Ort, um die Themen Naturschutz und Artenvielfalt zu lehren. Lena Hennes

Zahlreiche Aussteller waren eingeladen, um das Wildleben gerade auch den jüngsten Besuchern näherzubringen. Darunter waren beispielsweise die Pfadfinder aus Cochem, die die Themen Naturschutz und Artenvielfalt behandelten, das Forstamt Cochem kümmerte sich derweil um den Wald und die heimischen Tiere. Auch Imker aus der Region waren vertreten, hatten an einem Tag sogar ein Bienenvolk dabei.

Hennes erzählt: „Wir haben auch Bärenfütterungen und Naturerlebnisführungen angeboten, die haben wir zwar so oder so, aber diesmal waren bei den Führungen die Hirsche im Fokus.“ Was ist der Unterschied zwischen einem Hirsch und einem Reh, wann und warum verliert ein Hirsch sein Geweih und ähnliche Fragen wurden dabei beantwortet. Besonders drollig waren die Kinder, die sich beim Kinderschminken bunte Tiermasken ins Gesicht malen ließen.

„Grundsätzlich sind wir zufrieden mit dem Auftakt, hoffen aber, dass es an den anderen Wochenenden noch mehr wird“, merkt Pia Hennes an. Das nächste Mottowochenende findet an diesem Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, statt. Diesmal dreht sich alles ums Blaulicht. Vertreten sein werden THW, Feuerwehr, DRK und Co., um ihre Fahrzeuge und Uniformen zu zeigen. „Quasi Blaulicht zum Anfassen“, sagt Hennes. Mit Spielen soll das Thema den Besuchern noch näher gebracht werden.

Die große Geburtstagsfeier startet dann am Sonntag, 10. August. Geplant sind viele Überraschungen, um 11 Uhr geht es aber mit einem Kuchenanschnitt los. Außerdem sollen die Rosa Wochen, die bereits im Mai stattgefunden haben, auch noch einmal im September stattfinden, und zwar von Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 28. September. Auch das gehört mit zur großen 55-Jahr-Feier. In diesem Zeitraum bietet der Klotti-Park sozialen Einrichtungen den Eintritt zum Sonderpreis von 15 Euro pro Person an.

Weitere Informationen unter info@klotti.de.