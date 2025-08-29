Im September veranstaltet der Klotti-Park zum zweiten Mal in diesem Jahr die Rosa Wochen. Doch nicht nur soziale Einrichtungen bekommen diesmal einen vergünstigten Eintritt. Pia Hennes erzählt, welche Neuheit die Besucher erwartet.

Die Rosa Wochen im Wild- und Freizeitpark in Klotten sind ein Herzensprojekt der Schwestern Pia und Stefanie Hennes. Anlässlich des 55. Jubiläumsjahres organisierte die neue Leitung im Mai zum ersten Mal die Rosa Wochen, um sozialen Einrichtungen einen vergünstigten Eintritt von 15 Euro im Klotti-Park zu ermöglichen. Nun finden die Veranstaltung von Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 28. September, zum zweiten Mal statt und das mit einer Neuheit.

Bereits beim ersten Mal war die Aktion ein voller Erfolg, berichtet Pia Hennes: „Uns erreichte bisher durchweg positives Feedback, was uns natürlich dazu motiviert, die Rosa Wochen fortzuführen.“ Schon im Mai war das Interesse breit gefächert: Neben karitativen Einrichtungen nahmen auch Senioren- und Kinderheime sowie viele weitere soziale Einrichtungen das Angebot an und verbrachten einen Tag im Park.

Hennes erinnert sich vor allem gerne an einen Familiennachmittag mit dem Bunten Kreis Rheinland zurück, bei dem zahlreiche Familien mit Kindern in Rollstühlen teilnahmen: „Ich habe selten ein solches Klima im Park erlebt, bei dem sich alle Familien gegenseitig unterstützen und aufeinander Rücksicht nehmen.“ Es sind die vielen kleinen Momente, die die Rosa Wochen für die Schwestern zu etwas ganz Besonderem machen.

Ehrenamtswochenende zum Auftakt

Im September gehen die Rosa Wochen nun in die zweite Runde. Allerdings gibt es eine Neuheit: Am ersten Wochenende, von Samstag, 6. September, bis Sonntag, 7. September, bekommen auch Ehrenamtliche mit einem Nachweis 30 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. Die Idee zum Ehrenamtswochenende kam den Schwestern auf den Blaulichttagen im Juli: „Wir möchten damit auch den Ehrenamtlern einmal Danke sagen, denn ihre Arbeit ist ganz und gar nicht selbstverständlich.“

Besucher können sich neben den Rosa Wochen in dieser Saison noch auf ein weiteres Highlight im Klotti-Park freuen. Doch dazu will Pia Hennes noch nicht allzu viel verraten. Gäste können also gespannt sein.

Weitere Informationen unter info@klotti.de.