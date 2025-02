Erster Umzug des neuen Vereins Klottener werfen Kamelle vom Leihwagen aus 17.02.2025, 16:11 Uhr

i Der neu gegründete Karnevalsverein Klottener Burgnarren bereitet sich auf seinen ersten Umzug in ihrem Moseldorf vor. Annika Wilhelm

Die Klottener Burgnarren haben sich erst im vergangenen Jahr als neuer Karnevalsverein gegründet. Am Karnevalssamstag steht nun ihr erster Umzug an – doch was tun, wenn man (noch) keinen eigenen Wagen hat? Ein Eifeldorf hilft aus.

Es ist nicht der erste Karnevalsumzug, der durch Klotten zieht, aber es ist der erste des neu gegründeten Karnevalsvereins des Moseldorfs: Die Burgnarren bringen am Karnevalssamstag das närrische Volk in ihrem Ort zusammen. Unterwegs sind sie nicht nur als Fußvolk, sondern auch mit einem großen Wagen – doch wo kommt der her?

