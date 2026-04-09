Abschiebung trotz Arbeit? Klottener Hotelier kämpft für afghanischen Küchenhelfer Ulrike Platten-Wirtz 09.04.2026, 18:36 Uhr

i Klaus Berens (links) möchte Tawfig H. gern als Küchenhelfer behalten. Der Afghane arbeitet seit zwei Jahren für den Klottener Hotelier. Ulrike Platten-Wirtz

Obwohl er einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche hat, soll ein 26-jähriger Afghane abgeschoben werden. Sein Arbeitgeber, Klaus Berens aus Klotten, möchte das verhindern. Das sind die Fakten.

Arbeitskräfte in der Gastronomie zu finden, ist nicht leicht. Deshalb war Klaus Berens froh, als sich Tawfig H. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) vor zwei Jahren bei ihm als Aushilfe bewarb. Berens führt ein kleines Hotel mit Restaurantbetrieb in der Nähe des Klottener Bahnhofs.







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