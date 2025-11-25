Führungsloser Förderverein Kloster Himmerod: Ein Notvorstand soll’s richten 25.11.2025, 10:03 Uhr

i Die Idylle trügt: Seit Jahren ist die Zukunft der ehemaligen Zisterzienser-Abtei Himmerod in der Eifel ungewiss. TV/Mario Hübner

Über dem ehemaligen Eifeler Kloster Himmerod ziehen erneut dunkle Wolken auf: Nach einer chaotischen Sitzung steht der Förderverein plötzlich ohne Vorstand da. Und jetzt?

Trier . ﻿ Die schlechten Nachrichten rund um die vor acht Jahren von den Zisterziensern aufgegebene Eifeler Abtei Himmerod reißen nicht ab: Seit dem Wochenende hat der Himmeroder Förderverein keinen Vorstand mehr. Das achtköpfige Gremium ist am Samstag während einer Mitgliederversammlung geschlossen zurückgetreten, bestätigten mehrere Teilnehmer am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion.







