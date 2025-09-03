Der Erhalt des Klosters Himmerod verschlingt Unsummen. Dem Trägerverein wachsen die Kosten über den Kopf. Es gibt eine Idee, um mehr Einnahmen zu generieren. Ob sie umgesetzt werden kann?

Großlittgen/Landscheid. Der Himmel über dem 900 Jahre alten ehemaligen Zisterzienserkloster in Großlittgen verfinstert sich finanziell erneut. Droht dem Trägerverein gar bald die Pleite? Fest steht: Dem Trägerverein wachsen die Kosten für den Erhalt der ehemaligen Klosteranlage in Himmerod über den Kopf. Strom und Heizung, Handwerkerrechnungen, Versicherungsprämien, Personalkosten sowie die Pflege der Außenflächen: All das sei nicht mehr zu bezahlen, sagt Günter Weins, Verwalter des Trägervereins.

Einnahmen fehlen: Trägerverein in Himmerod braucht einen Geldsegen

„Wir haben jedes Jahr allein mehr als 100.000 Euro Versicherungskosten zu zahlen. An Heizkosten für die Abteikirche mit der wertvollen Orgelanlage, die Kapelle und das Konventgebäude fallen 40.000 Euro an“, sagt der Verwalter des Trägervereins zur finanziellen Schieflage des Vereins. Auch der Sanierungsbedarf auf dem ehemaligen Klosterareal ist allgegenwärtig. Weins nennt nur einige Beispiele: So dringt derzeit Wasser an einer undichten Stelle durch das Dach des Konventgebäudes. Zudem steht bald die Erneuerung der transparenten Schutzfolie auf den bleihaltigen Kirchenfenstern an. Auch diese Maßnahme werde ziemlich kostenintensiv, erklärt der Verwalter, der noch Dutzende weitere Schadstellen aufzählen könnte.

Um die Herausforderungen zu meistern, benötigt der Trägerverein nicht nur Gottes Beistand, sondern vor allem eins: Geld. Doch die finanziellen Reserven des Vereins, zu dessen Mitgliedern auch das Bistum sowie der bischöfliche Stuhl zählen, sind nahezu erschöpft. Gründe dafür sind auch die gescheiterten Pläne und Verhandlungen zur Umnutzung des Konventgebäudes. Vorschläge für ein Jugendhaus oder einen Hotelbetrieb wurden verworfen und begraben (wir berichteten mehrfach). Trotz finanzieller Hilfen seitens des Bistums ist der Trägerverein angehalten, sich eigenständig über Wasser zu halten, erläutert Weins.

Doch auf der Einnahmenseite sehe es leider mau aus. Deswegen müssten neue Einnahmemöglichkeiten erschlossen werden, sagt auch Manfred Wagner, Vorsitzender des Trägervereins. Seit sich der Konvent des Zisterzienserklosters 2017 aufgelöst hatte und – mit Ausnahme von Bruder Stephan Senge – alle Mönche das Kloster verließen, liegt es allein in den Händen des Trägervereins, Einnahmen zu generieren. Zur ehemaligen Abtei gehören nach wie vor die Klosterbetriebe wie die Bücherei und das Restaurant, das der Trägerverein kürzlich in Eigenregie wieder eröffnet hat. Durch die Klostergärtnerei und den Fischereibetrieb wandern dazu auch noch Pachteinnahmen in die Kasse des Vereins. Doch die Einnahmen reichen bei Weitem nicht aus, um die stetig wachsenden Ausgaben zu decken, sagt Weins. Bald seien alle Rücklagen aufgebraucht.

Um die drohende finanzielle Misere abzuwenden, hat der Trägerverein nun einen Plan geschmiedet – und dabei soll nicht auf das Geld der Kirchensteuerzahler, sondern auf die Kraft der Sonne gesetzt werden. Was zunächst esoterisch klingen mag, könnte sich als ziemlich lukrativ erweisen. „Um unseren Verpflichtungen nachzukommen, möchten wir auf einer Fläche von 25 Hektar eine Agri-PV-Anlage errichten.“ Dafür hat der Verein eine Fläche ins Auge gefasst, die sich bereits in seinem Eigentum und im kleinen Landscheider Ortsteil Altenhof auf der Gemarkung Burg befindet. Die PV-Anlage würde von der „Diözese Trier Energiegesellschaft mbH“ gebaut, erklärt Weins, wobei die erzielte Rendite ausschließlich beim Trägerverein verbleiben und für die Unterhaltung der Klosteranlage verwendet werden soll.

Agri-PV-Anlage auf 25 Hektar in Landscheid geplant

Ursprünglich sei die Anlage mit 65 Hektar mal weit größer geplant gewesen. Doch um den Anwohnern des kleinen Ortsteils auch weiterhin eine „freie Aussicht“ zu gewähren, habe man den Umfang der Planung auf 25 Hektar reduziert. Die Anlage solle zudem auch nicht eingezäunt, sondern mit Bäumen und Sträuchern abgegrenzt werden. Da sich die Solarmodule über einen Stellmotor um die eigene Achse drehen ließen und dem Verlauf der Sonne folgen würden, sei auf den Flächen auch weiterhin Landwirtschaft möglich, sagt Wagner. Auch der größere Abstand zwischen den Modulen würde das möglich machen, ergänzt Weins, sodass die landwirtschaftliche Fläche zu 85 Prozent weiter bewirtschaftet werden könnte.

Ortsgemeinderat in Landscheid berät über Agri-PV-Anlage für das Kloster Himmerod

Doch für die Umsetzung dieser Pläne, durch die jährlich ein mittlerer sechsstelliger Betrag in die Kasse des Trägervereins fließen könnte, ist der Verein auf die Zustimmung der Ortsgemeinde sowie weiterer Behörden angewiesen. Zur Realisierung müsste der Ortsgemeinderat Landscheid über die Aufstellung eines Bebauungsplans Planrecht schaffen. Darüber hinaus müsste die Verbandsgemeinde Wittlich-Land den Flächennutzungsplan ändern. Die Ratsmitglieder könnten aber auch sagen: Nö, wir wollen keine 25 Hektar große PV-Anlage, weil sie sich nicht ins Landschaftsbild des kleinen Ortsteils Altenhof, der nur rund 40 Einwohner zählt, einfügt.

Doch wie es kommt, wird der Beschluss des Ortsgemeinderates, der im September darüber in öffentlicher Sitzung beraten wird, zeigen. Landscheids Ortsbürgermeisterin Marita Illigen möchte dem demokratischen Verfahren nicht vorweggreifen und sich deshalb dazu aktuell noch nicht äußern. Wenn sich Gemeinde- und auch Verbandsgemeinderat vorstellen können, das Vorhabens zu realisieren, würde der finanzielle Himmel über Himmerod schon bald wieder aufklaren.