Nach dem überraschenden Aus für die Suchtklinik auf der Altburg nach 35 Jahren will die Median-Gruppe den Standort dennoch weiterbetreiben. Was für die Zukunft geplant ist.
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Daun/Darscheid/Schalkenmehren. Die Median-Gruppe, die über Jahrzehnte drei unterschiedlich ausgerichtete Suchtkliniken im Landkreis Vulkaneifel betrieben und Mitte dieser Woche überraschend den Standort auf der Altburg bei Schalkenmehren aufgegeben hat, teilt in einer Pressemitteilung Gründe für die Entscheidung mit.