Median Klinik in Bad Bertrich Klinik sucht Wohnraum für internationale Fachkräfte 19.09.2025, 12:00 Uhr

i Die Median Klinik in Bad Bertrich wirbt Fachkräfte aus dem Ausland an, um den Personalmangel auszugleichen. Median Kliniken GmbH

In den vergangenen Jahren konnte die Median Klinik in Bad Bertrich einige internationale Mitarbeiter für sich gewinnen. Auch wenn damit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird, kommt ein neues Problem auf: Es fehlt Wohnraum für die Mitarbeiter.

Überall fehlt es an qualifizierten Fachkräften: Auch die Median Klinik in Bad Bertrich muss sich mit diesem Problem auseinandersetzen, da es zunehmend schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden. Um dem jedoch entgegenzuwirken, startete die Klinik in Bad Bertrich im April 2023 ein Ausbildungsprojekt für internationale Fachkräfte und wirbt im Zuge dessen Personal aus dem Ausland an.







