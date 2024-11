Louisa Schneider ist Hauptrednerin der Auftaktveranstaltung in Cochem Klimawoche will informieren und sensibilisieren: Louisa Schneider bei der Cochemer Klimaschutzkonferenz 01.11.2024, 08:00 Uhr

i Die Klimajournalistin Louisa Schneider wird über ihre Reise zu Klima-Kipppunkten der Erde berichten. Foto: Karina Kortluke Karina Kortluke. Karina Kortluke

Auch in diesem Jahr veranstalten die Kreiswerke gemeinsam mit der lokalen Energieagentur eine kreisweite Klimawoche. Sie findet vom 4. bis 8. November statt – mit dem Ziel, mit allen Generationen das Thema Klimaschutz zu beleuchten und dieses verstärkt in den Fokus zu nehmen. Das teilen die Kreiswerke mit.

Den Auftakt bildet die Klimaschutzkonferenz am Montag, 4. November, ab 18 Uhr. In diesem Jahr findet sie im Apollo-Kino in Cochem statt. Hauptrednerin des Abends wird Louisa Schneider aus Kaifenheim sein: „Sie ist Klimajournalistin, Storytellerin und Moderatorin.

