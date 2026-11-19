Als einziges Weingut an der Mosel hat die Winzerfamilie Klein-Götz aus Bruttig in diesem Jahr den Bundesehrenpreis erhalten und gehört zu den Top 100 Winzern Deutschlands. Wir haben gefragt, was den Betrieb so besonders macht.
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Sie ernten bei Vollmond oder verlesen von Hand in der Steilstlage. Nicht zuletzt sind das Gründe, weshalb das Weingut Klein-Götz aus Bruttig-Fankel in diesem Jahr für seine Weine mit dem Bundesehrenpreis, dem Staatsehrenpreis sowie dem „Extra Gold“ drei große Auszeichnungen erhalten hat.