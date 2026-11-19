Bundesehrenpreis nach Bruttig Klein-Götz macht besten Moselwein Deutschlands Ulrike Platten-Wirtz 19.11.2026, 12:00 Uhr

i Das Herz der Winzerfamilie Klein-Götz aus Bruttig-Fankel schlägt für den Weinbau. Jüngst wurde die Qualität ihrer Weine mit dem Bundesehrenpreis, der höchsten Auszeichnung für deutsche Weinerzeuger, prämiert. Lisa Ferrlein

Als einziges Weingut an der Mosel hat die Winzerfamilie Klein-Götz aus Bruttig in diesem Jahr den Bundesehrenpreis erhalten und gehört zu den Top 100 Winzern Deutschlands. Wir haben gefragt, was den Betrieb so besonders macht.

Sie ernten bei Vollmond oder verlesen von Hand in der Steilstlage. Nicht zuletzt sind das Gründe, weshalb das Weingut Klein-Götz aus Bruttig-Fankel in diesem Jahr für seine Weine mit dem Bundesehrenpreis, dem Staatsehrenpreis sowie dem „Extra Gold“ drei große Auszeichnungen erhalten hat.







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