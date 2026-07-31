Feuchtigkeit im Inneren Klausener Wallfahrtskirche: Der Turm macht Probleme 31.07.2026, 16:00 Uhr

i Der rund 60 Meter hohe Turm ist momentan eingerüstet. Christina Bents

Die Westseite der Klausener Wallfahrtskirche ist eingerüstet: Auf der Wetterseite dringt Feuchtigkeit ein, innen zeigen sich Schäden. Was jetzt gemacht wird – und warum das auch für die Orgel wichtig ist.

Man sieht die Wallfahrtskirche schon von Weitem. Egal ob man aus Richtung Trier oder Koblenz kommt, ist sie eine Landmarke. Jetzt ist die Westseite eingerüstet. Dazu die Pressestelle des Bistums Trier: „Auf der Wetterseite des Turms kam es zu Wassereintritt bei ungünstigen Witterungsverhältnissen.







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