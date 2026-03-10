Zuckerpfeifen suchen Verkäufer
Klausen sucht Pächter für die Buden an der Kirche
Marlies und Wolfgang Brixius haben die Bude viele Jahre gemietet. Jetzt hören sie, aus Altersgründen, auf.
Marlies und Wolfgang Brixius haben die Bude viele Jahre gemietet. Jetzt hören sie, aus Altersgründen, auf.
Christina Bents

In Klausen gibt es an der Wallfahrtskirche seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, die „Buden“. Dort gab es bisher Kerzen, Kreuze und vor allem Zuckerpfeifen.

Lesezeit 3 Minuten
Es könnte das Ende einer Ära sein: Die Andenkenbuden an der Kirche sind momentan unbewirtschaftet. Sie gehören zum Wallfahrtsort wie das Fässchen auf dem Kirchturm, der „Heilige Kommholmich“, der zwar kein Heiliger ist, aber sich einen Namen bei der Partnersuche gemacht hat, oder die Ziegen des Paters.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren