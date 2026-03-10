Zuckerpfeifen suchen Verkäufer Klausen sucht Pächter für die Buden an der Kirche 10.03.2026, 14:00 Uhr

i Marlies und Wolfgang Brixius haben die Bude viele Jahre gemietet. Jetzt hören sie, aus Altersgründen, auf. Christina Bents

In Klausen gibt es an der Wallfahrtskirche seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, die „Buden“. Dort gab es bisher Kerzen, Kreuze und vor allem Zuckerpfeifen.

Es könnte das Ende einer Ära sein: Die Andenkenbuden an der Kirche sind momentan unbewirtschaftet. Sie gehören zum Wallfahrtsort wie das Fässchen auf dem Kirchturm, der „Heilige Kommholmich“, der zwar kein Heiliger ist, aber sich einen Namen bei der Partnersuche gemacht hat, oder die Ziegen des Paters.







