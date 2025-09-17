250.000 Euro verschlingt der Unterhalt für das Kloster Himmerod jedes Jahr. Der Trägerverein kann das nicht stemmen. Warum gibt es kein Geld vom Landkreis oder der Verbandsgemeinde?

Großlittgen. Den Armen gehört das Himmelreich, heißt es in der Bibel, und derzeit scheinbar auch das Kloster Himmerod, könnte man hinzufügen. Seit sich der Konvent des Zisterzienserklosters 2017 aufgelöst hat, liegt dessen Schicksal in den Händen des Trägervereins, der sich um die Finanzierung der ehemaligen Klosteranlage bemüht. Nach wie vor gehören die Klosterbetriebe, wie Bücherei und Restaurant, zur Anlage. Das Restaurant hat der Trägerverein kürzlich in Eigenregie wiedereröffnet. Zusätzlich erzielt er Einnahmen aus Pachteinnahmen der Klostergärtnerei und des Fischereibetriebs.

Doch diese Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um die stetig wachsenden Kosten zu decken, wie Verwalter Günter Weins erklärt. Zum Erhalt der Klosteranlage, einschließlich der Personalkosten, würden jährlich rund 250.000 Euro benötigt. Trotz finanzieller Unterstützung durch das Bistum Trier seien die Rücklagen bald aufgebraucht. Am Jahresende klaffe regelmäßig ein Defizit in der Kasse des Trägervereins.

Kloster Himmerod: Was können Landkreis und Verbandsgemeinde beisteuern?

Da die ehemalige Klosteranlage heute nicht nur ein religiöser, sondern auch ein bedeutender touristischer Anziehungspunkt im Landkreis Bernkastel-Wittlich sowie in der Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land ist, stellt sich die Frage, weshalb keine finanzielle Unterstützung von kommunaler Seite erfolgt. Warum können der Landkreis und insbesondere die Verbandsgemeinde, die regelmäßig in touristische Infrastruktur investiert, sich nicht auch etwas in Himmerod engagieren? Es sollte doch außer Frage stehen, dass die ehemalige Klosteranlage für den Tourismus in der Region eine große Rolle spielt. Warum also gibt es keine Unterstützung für den finanziell angeschlagenen Trägerverein? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Landrat Hackethal und VG-Bürgermeister Follmann äußern sich zu Himmerod

„Ich weiß um die große Bedeutung des Klosters Himmerod als Ort der Religion und Spiritualität, als kulturelle Begegnungsstätte und als touristischer Magnet, der jedes Jahr Tausende Besucher anzieht“, erklärt Landrat Andreas Hackethal auf Anfrage unserer Zeitung. Es sei ihm deshalb „ein Herzensanliegen“, dass Himmerod als besonderer geistig-kultureller Ort erhalten bleibe.

„Nach der Auflösung der Himmeroder Klostergemeinschaft durch den Zisterzienser-Orden im Oktober 2017 ging das Kloster in den Besitz und damit in die finanzielle Verantwortung des Bistums Trier über“, erklärt Hackethal. Der Landkreis dürfe jedoch nur Ausgaben für Aufgaben tätigen, die in seine Zuständigkeit fielen. Das betreffe insbesondere Pflichtaufgaben wie beispielsweise die Sozialhilfe, sagt Hackethal. Freiwillige Ausgaben, wie die finanzielle Unterstützung des Klosters Himmerod, dürften nur dann geleistet werden, wenn die finanzielle Situation dies erlaube.

Doch da liegt das Problem: Der Landkreis Bernkastel-Wittlich befinde sich ebenso wie viele andere Kommunen in Rheinland-Pfalz in einer „sehr angespannten und prekären Haushaltslage“, führt Hackethal weiter aus. „Weder der Haushalt 2024 konnte ausgeglichen werden, noch gibt es für 2025 Aussicht auf einen positiven Kreisetat. Stattdessen rechnen wir mit einem Defizit von mehreren Millionen Euro.“

Gleichwohl sei er bemüht, betont Landrat Hackethal, positive Entwicklungen für das Kloster Himmerod anzustoßen. Hierzu habe er bereits zahlreiche Gespräche geführt. Das bedeutet: Finanzielle Unterstützung durch den Landkreis ist ausgeschlossen.

Wie sieht es mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land aus? Wir haben nachgehakt. „Himmerod ist ein besonderer Ort, auch für mich persönlich, der es verdient hat, erhalten zu werden“, sagt Manuel Follmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde. „Ob durch die idyllische Lage, die beeindruckende Baukultur oder die Abteikirche – Himmerod hat weltlich, kirchlich, kulturell und touristisch einen hohen Stellenwert und berührt viele Menschen. Zahlreiche Bürger fühlen sich in besonderem Maße mit der Abtei verbunden.“

Aber Follmann stellt klar, dass die Aufgaben einer Verbandsgemeinde klar definiert seien. „Die finanzielle Beteiligung an Kulturdenkmälern, Kirchen oder ehemaligen Klosteranlagen gehört nicht dazu.“ Da die VG über eine Umlage der Gemeinden finanziert werde, sei es selbst bei bestem Willen nicht möglich, in Sachen Himmerod finanzielle Verantwortung zu übernehmen. „Unser Fokus liegt auf ideeller Unterstützung, beispielsweise als Mitglied im Förderverein, im Museumsverein oder im Beirat des Trägervereins“, erklärt Follmann, der seit Jahren in diesen Gremien engagiert ist.

Finanzierung von Himmerod: Landrat und Bürgermeister sehen das Bistum in der Pflicht

Auch durch den Ausbau der touristischen Infrastruktur leiste die Verbandsgemeinde einen Beitrag zur Unterstützung Himmerods, sagt Follmann. So seien einige Rad- und Wanderwege Teil dieses Engagements, darunter beispielsweise der Eifel-Pilger-Radweg, dessen Start- oder Zielpunkt Himmerod sei. Doch finanzielle Mittel aus der Kasse der Verbandsgemeinde werde es dennoch nicht geben.

„Die Zukunft der Abtei muss durch ein tragfähiges Nutzungskonzept gesichert werden, das den Ort in seiner Einzigartigkeit erhält und zugleich wirtschaftlich tragbar ist. Diese Aufgabe liegt in erster Linie beim Trägerverein.“ Andere Akteure, erklärt Follmann, sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützend wirken. „Allen voran das Bistum, das sicherlich auch finanziell in der Pflicht steht.“ Der Förderverein sei ebenfalls maßgeblich gefragt, Himmerods Entwicklung zu stützen. Die Kommunen hingegen könnten diese Entwicklungen allenfalls positiv begleiten, aber „nicht finanziell.“

Unsere Recherche zeigt: Eine finanzielle Unterstützung des Trägervereins zum Erhalt der ehemaligen Klosteranlage durch die Kommunen wird voraussichtlich nicht möglich sein.

Wer die Arbeit des Trägervereins mit Spenden unterstützen möchte, findet hier die Bankverbindung: Abtei Himmerod o.cist e.V., IBAN: DE10587512300060040714, BIC: MALADE51BKS