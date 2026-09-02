Während der Sommerferien Kitas und Schulen in der Eifel in Schuss gebracht Mario Hübner 02.09.2026, 00:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Daun als Träger hat in den Sommerferien einige ihrer Kitas und Schulen, hier die Grundschule Daun, in Schuss gebracht. TV/Mario Hübner

Schöner, frischer, behaglicher: Die Verbandsgemeinde Daun hat während der Sommerferien in Schulen und Kitas investiert. Was alles in welchen Einrichtungen gemacht wurde.

In der Verbandsgemeinde Daun wurden die Sommerferien genutzt, um Kindertagesstätten, Grundschulen sowie eine Turnhalle auf Vordermann zu bringen. Insgesamt wurden mehr als 400.000 Euro investiert. Umfangreiche Arbeiten in der Grundschule Daun Am umfangreichsten saniert und modernisiert wurde in der Grundschule Daun: In den Pavillonklassen samt Nebenräumen wurden Bodenbeläge, Türen und Fenster erneuert, es wurde neu verputzt, gefliest und ...







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