Schöner, frischer, behaglicher: Die Verbandsgemeinde Daun hat während der Sommerferien in Schulen und Kitas investiert. Was alles in welchen Einrichtungen gemacht wurde.
Lesezeit 1 Minute
In der Verbandsgemeinde Daun wurden die Sommerferien genutzt, um Kindertagesstätten, Grundschulen sowie eine Turnhalle auf Vordermann zu bringen. Insgesamt wurden mehr als 400.000 Euro investiert.
Umfangreiche Arbeiten in der Grundschule Daun
Am umfangreichsten saniert und modernisiert wurde in der Grundschule Daun: In den Pavillonklassen samt Nebenräumen wurden Bodenbeläge, Türen und Fenster erneuert, es wurde neu verputzt, gefliest und ...