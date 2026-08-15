Musik, Tanz und Feuerwerk Kirmes in Daun: Was Besucher begeisterte und was fehlte 15.08.2026, 00:00 Uhr

i Die Dauner Kirmes bot Programm für Groß und Klein. Susanne Stumm

Auch die 687. Laurentiuskirmes bewies wieder: Auf dem größten Volksfest der Vulkaneifel ist für jeden etwas dabei. Von Familien mit Kindern über Musikfans bis zu Senioren — die Kirmes bot ein buntes Programm für alle Generationen.

Die Dauner Kirmes Mitte August gilt landläufig als Startschuss für den Einzug des Herbstes. In diesem Jahr bestätigte sich diese Regel nicht: Bei heißen Temperaturen feierten die Dauner mit ihren Gästen ihren Schutzpatron, den Heiligen Laurentius. „Wir hatten eine Bombenstimmung und sind sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Kirmes“, sagt Stadtbürgermeister Friedhelm Marder.







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