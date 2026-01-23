Bistum Trier sucht Investoren Kirchliche Immobilien: Kosten von Himmerod & Co. Rolf Seydewitz 23.01.2026, 14:26 Uhr

i Die Zukunft der ehemaligen Eifeler Abtei Himmerod ist weiter ungewiss. Christina Bents

Himmerod, Marienburg und Robert-Schuman-Haus: Seit Jahren sucht das Bistum Investoren. Jetzt gibt es neue Hoffnung. Aber reicht das Geld der Interessenten aus?

Trier. Lange nichts mehr gehört von den bischöflichen Sorgenkindern Himmerod, Robert-Schuman-Haus und Marienburg: Die Großobjekte an der Mosel und in der Eifel stehen zum Verkauf beziehungsweise suchen Investoren. Jetzt gibt es wieder einmal Hoffnung, dass die größtenteils ungenutzten und renovierungsbedürftigen Gebäude in absehbarer Zeit aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden könnten.







