Zum achten und letzten Kirchlichen Aktionstag kommen Christen am kommenden Samstag vor dem Fliegerhorst in Büchel zusammen, um gegen Atomwaffen zu protestieren. An dem Gottesdienst nehmen Kirchenpräsidentin und Weihbischof teil.

Es ist der achte und auch der letzte Kirchliche Aktionstag vor dem Haupttor des Fliegerhorstes Büchel. Am Samstag, 17. Mai, wird dort wieder ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert und die Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt erhoben. Aufgerufen dazu haben Christinnen und Christen aus mehreren evangelischen Landeskirchen, dem Bistum Trier und der katholischen Friedensbewegung pax christi.

Predigen werden in dem Gottesdienst die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und der Speyerer Weihbischof Otto Georgens. Otto Georgens ist seit 1995 Weihbischof im Bistum Speyer und Domprobst von Speyer. Er war bis 1986 Sekretär des Speyerer Bischofs, danach Pfarrer in Eppenbrunn und seit 1994 Dekan des Dekanats Speyer. Dorothee Wüst ist seit 2021 Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die gebürtige Pirmasenserin war Pfarrerin in Kaiserslautern und Weilerbach, ab 2012 Dekanin in Kaiserslautern und ab 2018 Oberkirchenrätin der pfälzischen Landeskirche. Sie predigte bereits 2021 beim 4. Kirchlichen Aktionstag in Büchel.

Der Kirchliche Aktionstag beginnt um 11 Uhr mit Musik und der Vorstellung von Überlebenden der Atombombenabwürfe in Japan und jüngeren Menschen, die sich gegen Atomwaffen, engagieren. Mit dem Läuten der Glocke auf der Friedenswiese um 11.55 Uhr wird der Gottesdienst vor dem Haupttor beginnen. Mitwirkende sind neben der Kirchenpräsidentin und dem Weihbischof auch Diakon Horst-Peter Rauguth von pax christi sowie Gregor Rehm von der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Nach der Mittagspause startet um 14 Uhr das Kulturprogramm mit Beiträgen von Simon Boedeker (Ohne Rüstung leben), Martin Singe (Komitee für Grundrechte und Demokratie und Friedensforum Bonn) sowie Dr. Eberhard Müller (Evangelischer Arbeitskreis für Kriegsdienstverweigerung und Frieden Württemberg). Daneben gibt es musikalische Beiträge mit der Gruppe „Rostlos“.

Auch Margot Käßmann hat schon in Büchel gepredigt

Die seit Dezember 2017 bestehende Projektgruppe „Kirchen gegen Atomwaffen“ organisiert bereits seit 2018 diese Aktionstage. Zu den namhaften Predigerinnen und Predigern gehörten der damalige EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms, die frühere EKD-Ratsvorsitzende und hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und spätere EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, der Präsident von pax christi Deutschland, der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, das Zentralausschuss-Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen, der mennonitische Theologe Professor Dr. Fernando Enns (Hamburg), der frühere badische Landesbischof Professor Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh und zuletzt im vergangenen Jahr der EKD-Friedensbeauftragte Landesbischof Friedrich Kramer.

Wie die Projektgruppe betont, wird der nun 8. Kirchliche Aktionstag der letzte in dieser Form sein. Wie danach ein kirchlicher Protest gegen die Atomwaffen in Deutschland aussehen wird, ist noch unklar. Während des Aktionstages sollen dafür aber auch Vorschläge gesammelt werden.

Verkehrsregelung am Fliegerhorst

Aufgrund des diesjährigen kirchlichen Aktionstages wird die L 52 vom Ortsausgang Alflen bis zum Verkehrskreisel am Fliegerhorst Büchel am Samstag, 17. Mai, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr voll gesperrt: Auch Busse des öffentlichen Personennahverkehrs dürfen diesen Bereich nicht befahren. Die Haltestelle am Fliegerhorst Büchel wird in dieser Zeit nicht angefahren. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Dabei wird der Verkehr aus Richtung Lutzerath am Ortseingang Alflen nach links auf die K 6 (Moselweg) zur B 259 geführt. Aus Richtung Büchel wird der Verkehr in Richtung Lutzerath am Fliegerhorst vorbei über die B 259 zur Einmündung K 6 geleitet, von dort durch Alflen (Moselweg) auf die L 52.