Protest gegen US-Atombomben Kirchenpräsidentin und Weihbischof predigen in Büchel Dieter Junker 08.01.2025, 12:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr gab es den siebten kirchlichen Aktionstag mit dem EKD-Friedensbeauftragten, Landesbischof Friedrich Kramer, in Büchel. Am 17. Mai ist der nächste Aktionstag geplant. Junker Dieter

Der Protest gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel beginnt in diesem Jahr Mitte Mai. Dann findet ein kirchlicher Aktionstag statt - in diesem Format allerdings zum letzten Mal.

Auch in diesem Jahr wird es einen kirchlichen Aktionstag am Bundeswehr-Fliegerhorst in Büchel geben. Am Samstag, 17. Mai, werden dabei die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst sowie der Speyerer Weihbischof Otto Georgens in einem ökumenischen Gottesdienst vor dem Haupttor des Luftwaffenstützpunktes, wo die letzten US-Atomwaffen in Deutschland lagern, die Predigt halten.

