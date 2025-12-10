Nach 145 Jahren Kirchenchor in Kaisersesch steht vor dem Aus Brigitte Meier 10.12.2025, 12:00 Uhr

i Der Kirchenchor St. Cäcilia Kaisersesch löst sich mangels Nachwuchs auf. Er verabschiedet sich mit einem letzten Weihnachtskonzert am 28. Dezember. Matthias Schnitzler

Keine Nachwuchssänger in Sicht. Nach 145 Jahren endet für den Kirchenchor Cäcilia Kaisersesch eine Ära. Der Chor löst sich auf.

145 Jahre hat der Kirchenchor St. Cäcilia Kaisersesch mit zahlreichen Konzerten kirchlicher und weltlicher Musik das Kulturleben in der kleinen Eifelstadt und darüber hinaus geprägt. Diese musikalische Ära geht nun zu Ende. „Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem Kirchenchor, der für viele Sängerinnen und Sänger über viele Jahrzehnte hinweg musikalische Heimat war und der das Kirchen- und Kulturleben unserer Stadt geprägt hat“, teilt ...







