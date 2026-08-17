„Sind natürlich traurig“ Kirche im Hunsrück wird abgerissen Christoph Strouvelle 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Die „neue“ Kirche in Hinzerath: Einige Hinzerather hatten in den 50er-Jahren für den Bau des Gotteshauses gespendet. Christoph Strouvelle

In Hinzerath wird die neue Kirche profaniert und bis Ende des Jahres abgerissen. Die frei werdenden Grundstücke gehen an die Gemeinde Morbach. Die macht bereits erste Pläne.

Noch steht die Kirche Johannes der Täufer in Morbach-Hinzerath auf einem Hügel und prägt das Bild des rund 430 Einwohner zählenden Dorfes. Doch die Betonung steht auf „noch“. Denn am Ende des Jahres wird die Kirche verschwunden sein.„Am 4. Oktober um 15 Uhr ist eine letzte Messe mit Weihbischof Peters“, sagt Michael Meiser, Pfarrer der Pfarrei Vierzehnheilige Morbach.







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