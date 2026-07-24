Einen Kiosk mit Kaffee, Getränken und Eis wünschten sich Besucher des Kurparks auf dem Kueser Plateau. Vor einigen Wochen erfüllte sich das. Doch der Betreiber hat noch nichts verdient.
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Wer den neugestalteten Kurpark auf dem Kueser Plateau über den Haupteingang betritt, findet auf den ersten Metern einiges, was einen Familienausflug oder Spaziergang attraktiv macht: Spielplatz, Aussichtshügel, Teich, Nebelgarten, einen langen Holztisch mit Bänken und Platz für etwa 20 Menschen.