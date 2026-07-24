Kurpark in Bernkastel-Kues
Kiosk-Betreiber: „Bisher nur Miese gemacht“
Günther „Günni“ Wuttke und Jule Friederichs würden gerne mehr Gäste am mobilen Kiosk begrüßen.
Günther „Günni“ Wuttke und Jule Friederichs würden gerne mehr Gäste am mobilen Kiosk begrüßen.
Clemens Beckmann. Beckmann, Clemens

Einen Kiosk mit Kaffee, Getränken und Eis wünschten sich Besucher des Kurparks auf dem Kueser Plateau. Vor einigen Wochen erfüllte sich das. Doch der Betreiber hat noch nichts verdient.

Lesezeit 3 Minuten
Wer den neugestalteten Kurpark auf dem Kueser Plateau über den Haupteingang betritt, findet auf den ersten Metern einiges, was einen Familienausflug oder Spaziergang attraktiv macht: Spielplatz, Aussichtshügel, Teich, Nebelgarten, einen langen Holztisch mit Bänken und Platz für etwa 20 Menschen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren