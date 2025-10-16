Kinos in Cochem und Kaimt freuen sich über Preise

750 Euro gehen ans Kulturkino in Kaimt. Das Cochemer Apollo-Kino erhält Preisgelder von 1750 Euro. Das Landeskulturministerium hat die Programmpreise vergeben. Was die Cochem-Zeller Kinobetreiber dazu sagen und wofür sie das Geld nutzen wollen.

Während auf dem Smartphone Videos im Sekundentakt laufen, ist das Kino einer der wenigen Orte, an dem Zeit noch langsamer vergeht. Hier kann man für zwei Stunden abschalten und Geschichten wirklich erleben.

Für diese besondere Form der Filmkultur werden in Rheinland-Pfalz jedes Jahr Kinos mit dem Kinoprogrammpreis geehrt.