Teddy hilft in Cochemer Klinik „Kinder sind Außenseiter der medizinischen Versorgung“ Brigitte Meier 14.09.2026, 12:00 Uhr

i Bruno, der Bär, wird Vorschulkinder und Erstklässler einen Tag durch die Teddybären-Klinik begleiten. Brigitte Meier

Was haben ein Teddy und eine Klinik gemeinsam? Erst mal wenig. Im Marienkrankenhaus Cochem zeigt sich aber, wie beides zusammenkommen kann. Das Plüschtier hilft dabei, die Krankenhausrealität näher zu zeigen. Wie das funktioniert.

Um die medizinische Versorgung in der Region nachhaltig zu fördern, aber auch, um der dringenden Forderung nach Erhalt des Marienkrankenhauses Cochem Nachdruck zu verleihen, haben die Verbandsgemeinde (VG) Cochem und das Krankenhaus die „Partnerschaft für Gesundheit“ gegründet.







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