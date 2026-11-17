Mädchen gefasst Kinder brechen in Haus ein – Wurden sie beauftragt? Ursula Bartz 17.11.2026, 12:19 Uhr

i Die Polizei sucht nach den zwei flüchtigen Täterinnen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Strafunmündig und im Visier der Polizei: Drei Mädchen haben am helllichten Tag in Großlittgen einen Einbruch verübt. Was sagt die Polizei zu dieser erschreckenden Tat?

Es ist eine Polizeimeldung, der man beim ersten Lesen kaum Glauben schenken will. Und doch ist es Realität: Es waren wohl Kinder, höchstens Jugendliche, die am Samstag, 7. November, in ein Haus in Großlittgen eingebrochen sind. Drei Personen waren es nach Angaben der Polizei, die sich am Morgen Zutritt zu dem Wohngebäude verschafft haben.







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