Der Schulgong klingelt, die Schüler der Theater-AG warten und singen dabei schon die Lieder des Musicals. Die AG-Leiter Andreas Heinrich und Barbara Heege teilen das regelrechte Meer an Darstellern und öffnen die Pforten des kleinen Saals. Die 23 Schüler der Musical AG stürmen an den Lehrern vorbei in den Raum, in dem eine überschaubare Bühne auf sie wartet. Kaum sitzen die Schüler in zwei Reihen, fangen die Fragen an und eine große Unruhe bricht aus. Barbara Heege beruhigt die Kinder und schon wird es leiser.

Es wird mit Hochdruck geprobt

Es ist die erste Probe auf der Bühne, und an diesem Dienstagnachmittag sind die Schüler etwas aufgeregt, denn die große Aufführung findet in wenigen Tagen statt. Am kommenden Wochenende wird das Musical „PI hoch zwei Revue – es geschah übermorgen“ im Musiksaal der Kurfürst-Balduin Realschule Kaisersesch aufgeführt. „Die drei Vorstellungen sind restlos ausverkauft“, erzählt Andreas Heinrich stolz. Nach der Besprechungsrunde gehen die Schüler auf ihren Platz, ob auf der Bühne oder an der Technik. In einem Moment sind sie noch Schüler auf einer grauen Bühne und im nächsten sind einige von ihnen sogar Hauptcharaktere, die in der Zukunft gegen Roboter kämpfen müssen. Das bunte Musicalstück „PI hoch zwei Revue – es geschah übermorgen“ ist eine Rückschau auf ein bereits bestehendes Musical von Andreas Heinrich. Der Lehrer schrieb insgesamt 13 Musicals für die AG und bis zu seiner Rente möchte er alle als Rückschau erneut aufführen. Das ist die erste Rückschau und auch das erste Musical, bei dem er Hilfe bekommen hat. „Bei einer Rückschau werden alte Stücke neu dargestellt und nacherzählt“, erklärt Heinrich.

i Die Schülerin Lisa Marie Martini schrieb das Drehbuch zum Musical um. Aurélie Johann

Darum geht es in der Rückschau: Die Hauptcharaktere des ersten Musicals sind nun erwachsen. Bei einem Treffen finden die Kinder den Zeitreiseapparat, mit dem die Gruppe damals ihre Freunde in der Zukunft retten musste. Da die Geschichte für die Kinder so absurd klingt, spielen die Freunde es nach und eine wunderbar, verrückte Reise beginnt.

Aktuelle Themen im alten Musical

In der ersten Reihe sitzt die Schülerin Lisa Marie Martini und hilft bei der Regie des Musicals. Der Saal ist dunkel, trotzdem ist eine weiße Mappe in ihrer Hand zu erkennen – das Drehbuch. Bei den Szenen spricht sie leise mit, ohne auch nur einmal auf das Blatt zu schauen. Die siebzehnjährige Schülerin hat in diesem Jahr nämlich das Drehbuch für das Stück umgeschrieben und an die heutige Zeit angepasst – das hat bisher noch kein Schüler gemacht. „Herr Heinrich macht so viel für uns, da wollte ich ihm was abnehmen“, sagt sie. Sie erklärt, dass sie bereits länger in der AG ist. Das Schreiben von Kurzgeschichten weckte in ihr die Lust, das Drehbuch neu zu gestalten. „Es ist interessant zu sehen, wie die Schüler das umsetzen, was ich geschrieben habe“, sagt sie. Besonderer Fokus liegt in dieser Rückschau auf den Robotern. Bereits 2009 war der Kampf gegen die Maschinen ein zentrales Thema. Der gängige Gebrauch von KI im Schulalltag inspirierte sie dazu, das Thema in der Rückschau weiter auszubauen.

Mehr als nur ein Musical

Die Schüler proben jetzt schon fast zwei Jahren an dem Musical. Leichte Anspannung macht sich bemerkbar, als sie an einigen Stellen noch etwas stolpern und Heinrich fragt, ob sie den Text bitte lernen können. „Zwei Kinder fehlen heute“, ruft einer der Roboter rein. Es gibt nicht genug Teilnehmer für eine Zweitbesetzung, somit müssen die Textstellen vorgelesen werden. Trotz der Anspannung grinst der Lehrer, während er sich die Schüler anschaut. „Die Kinder kommen nach einem langen Schultag trotzdem zu den Proben und geben ihr Bestes“, sagt er. Heinrich erklärt, dass der Moment im Rampenlicht sehr besonders für die Kleinen sei, denn auf der Bühne könne jeder alles sein, und das ermutige viele Kinder. „Es ist mehr als ein Musical, viele lernen fürs Leben“, ergänzt der Lehrer.

i Die Proben für das "Musical PI hoch zwei Revue - Es geschah morgen" laufen auf Hochtouren Aurélie Johann

Der Schulgong ertönt erneut und alle packen ein. Die Kinder stürmen aus dem Saal und die Lieder des Musicals hallen durch die Flure. Bis zum Wochenende muss noch viel geprobt werden, trotzdem ist die Vorfreude groß.