Die Bürgerinitiative „Unser Krankenhaus muss bleiben“ veröffentlicht aktuell zahlreiche Karikaturen bei Facebook, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sind. Sie bedienen den klassischen politischen Populismus.
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Die Atmosphäre des Bildes wirkt entspannt: Landrätin Anke Beilstein (CDU) lächelt dem Betrachter entgegen. Neben ihr sitzen, etwas nachdenklicher, der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und der Landtagsabgeordnete Jens Münster (CDU).