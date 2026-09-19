Populismus in Bürgerinitiative KI-Karikatur zu Klinik-Aus schürt falsche Gewissheiten Birgit Pielen 19.09.2026, 06:00 Uhr

i Diese mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Karikatur hat die Bürgerinitiative „Unser Krankenhaus muss bleiben“ in ihrer Gruppe bei Facebook veröffentlicht. Sie zeigt (von links) Landrätin Anke Beilstein, Gesundheitsminister Clemens Hoch, den Landtagsabgeordneten Jens Münster und Birgit Pielen, Redakteurin der Rhein-Zeitung. Screenshot/Birgit Pielen

Die Bürgerinitiative „Unser Krankenhaus muss bleiben“ veröffentlicht aktuell zahlreiche Karikaturen bei Facebook, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sind. Sie bedienen den klassischen politischen Populismus.

Die Atmosphäre des Bildes wirkt entspannt: Landrätin Anke Beilstein (CDU) lächelt dem Betrachter entgegen. Neben ihr sitzen, etwas nachdenklicher, der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und der Landtagsabgeordnete Jens Münster (CDU).







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