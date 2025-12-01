Fachleute stellen Trends vor KI hat längst Tourismus im Zeller Land erreicht Winfried Simon 01.12.2025, 19:08 Uhr

i Damit Kunden in Hotels im Zeller Land einchecken, muss man diese erst einmal auf sich aufmerksam machen. Dabei hilft zunehmend der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Stephanie Pilick/dpa. picture alliance / dpa

Einmalige Landschaften, tolle Rad- und Wanderwege, köstliche Winzerweine und mehr: Das Zeller Land hat als Urlaubsregion vieles zu bieten. Beim Tourismusforum in Zell wurde klar, dass das allein nicht reicht. Gäste wollen digital abgeholt werden.

Das Zeller Land hat alles, was sich eine Ferienregion wünscht: eine einzigartige Landschaft mit Fluss, Weinbergshängen, Bächen und Wäldern, Wein vom Winzer, attraktive Wanderwege entlang der Mosel, in den Seitentälern und im höher gelegenen Hunsrück, Radwege und unzählige Feste.







