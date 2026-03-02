BSW-Kandidat im Wahlkreis 15: Keppelen: Werde mich für heimische Industrie einsetzen
BSW-Kandidat im Wahlkreis 15
Keppelen: Werde mich für heimische Industrie einsetzen
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Bernhard Keppelen. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber des BSW selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Bernhard Keppelen tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) an.