BSW-Kandidat im Wahlkreis 15 Keppelen: Werde mich für heimische Industrie einsetzen 02.03.2026, 12:00 Uhr

i Bernhard Keppelen geht bei der Landtagswahl 2026 für das BSW im Wahlkreis 15 ins Rennen. BiFoto GmbH

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Bernhard Keppelen. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber des BSW selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Bernhard Keppelen tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) an.







