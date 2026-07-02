Präzisionsarbeit aus Franken
Kennfus kriegt’s gebacken: Neuer Ofen stärkt Dorfleben
Volker Laux, Erster Beigeordneter von Bad Bertrich, geht Ofenbauer Daniel Reisinger in Kennfus kräftig zur Hand.
Volker Laux, Erster Beigeordneter von Bad Bertrich, geht Ofenbauer Daniel Reisinger in Kennfus kräftig zur Hand.
Alfons Benz

Aus vielen Cochem-Zeller Dörfern kennt man sie von früher: alte Backhäuser. Ein ganz neuen „Backes“ hat nun die Eifelgemeinde Kennfus. Das Herzstück einzubauen, war echte Schweißarbeit. 

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Während das Thermometer zuletzt selbst in der Vulkaneifel stark an der 40-Grad-Marke kratzte, wurde in Kennfus bereits an einer ganz anderen heißen Zukunft gearbeitet. Nach einer intensiven Planungsphase fiel fast auf den Tag genau vor einem Jahr direkt neben dem Bürgerhaus der Startschuss für den Neubau des großen Backhauses – schlicht „Backes“ genannt.

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