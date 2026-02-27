AfD-Kandidat im Wahlkreis 15 Kelch: Eine Politik für die Bürger, nicht gegen sie 27.02.2026, 12:00 Uhr

i Ralf Kelch geht bei der Landtagswahl 2026 für die AfD im Wahlkreis 15 ins Rennen. Tobias Adam

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Ralf Kelch. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ralf Kelch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei AfD an.







Artikel teilen

Artikel teilen