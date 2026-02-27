AfD-Kandidat im Wahlkreis 15
Kelch: Eine Politik für die Bürger, nicht gegen sie
Ralf Kelch geht bei der Landtagswahl 2026 für die AfD im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Ralf Kelch geht bei der Landtagswahl 2026 für die AfD im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Tobias Adam

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Ralf Kelch. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ralf Kelch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei AfD an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren