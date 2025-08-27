Da das Bad nun erst im Frühjahr 2026 öffnet, haben die Firmen Zeit. Doch wer übernimmt die Verantwortung für die verlorene Mini-Badesaison und die entgangenen Einnahmen?

Kelberg. Das neue Freibad in Kelberg wird dieses Jahr doch nicht mehr geöffnet – trotz des aktuell schönen Wetters. Das hatte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Kelberg, Peter Burggraaff (CDU), der die Urlaubsvertretung von Bürgermeister Johannes Saxler (CDU) übernimmt, unserer Zeitung dieser Tage mitgeteilt.

In den vergangenen Wochen und Monaten habe es Probleme gegeben, die zu unerwarteten zeitlichen Verzögerungen geführt hätten. So seien die Türen des neuen Umkleidetrakts erst im Frühjahr 2025 geliefert worden, obwohl dies für den Herbst 2024 geplant gewesen sei. Andere Arbeiten mussten daher pausieren.

Auch bei anderen Gewerken habe es gehakt – unter anderem bei der Technik. So seien zwei der neu eingebauten Pumpen defekt gewesen, auch ein Gebläse musste ausgetauscht werden. In unserer Zeitung bezieht Marco Schreiner, frisch aus dem Urlaub zurückgekehrter Büro- und Bauabteilungsleiter in der Kelberger Verwaltung, der das Projekt federführend begleitet, Stellung zu der Misere.

i Die Tür ist zu, durch den Spalt kann man aber einen Blick ins Kelberger Freibad erhaschen. TV/Mario Hübner

Auf die Frage, wie teuer es die Verbandsgemeinde kommt, dass nun doch nicht mehr in diesem Jahr geöffnet und somit auch keine Eintrittstickets verkauft werden, gibt er eine ebenso überraschende, wie einleuchtende Antwort: „Jeden Tag, an dem wir das Bad nicht öffnen, macht die Gemeinde keinen Verlust. Denn die Eintrittsgelder decken nie die Kosten für Unterhalt Betrieb Strom etc. ab. Mit einem Schwimmbad verdient man kein Geld.“

Bauamtsleiter Schreiner: „Unschöne Sache“

Aber trotzdem sei es eine „unschöne Sache“, dass es nun doch nicht mehr geklappt habe. Schreiner: „Es tut mir echt leid, und wir hätten das Bad sehr, sehr gerne noch für ein paar Wochen geöffnet.“

Aber wie ist es denn nun mit den Kosten? Liegen die Ausgaben immer noch bei den kalkulierten und im Haushalt so verankerten knapp vier Millionen Euro Gesamtkosten? Hat es Gewerke gegeben, die deutlich teurer waren als veranschlagt? Sind zusätzliche Arbeiten angefallen, die den Gesamtpreis nach oben treiben?

Dazu sagt Schreiner: „Da noch nicht alle Rechnungen vorliegen, kann und möchte ich keine Zahl nennen. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass es etwas teurer wird. Vor allem bei der Technik mussten wir höhere Preise zahlen. Und es sind ja auch noch weitere Dinge dazugekommen, wie das Anlegen einer weiteren Liegewiese.“

In diesem Zusammenhang informiert er aber auch über einen wichtigen Teilaspekt: „Wir haben beim Land einen zusätzlichen Fördermittelantrag gestellt, da sich die Richtlinien geändert haben. Bei unserer ersten Antragstellung gab es 30 Prozent Förderung, heute wären es 50 Prozent. Das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Jetzt warten wir gespannt darauf, wie das Land reagiert.“

Auf alle Gewerke gibt es eine Gewährleistung von vier Jahren

Auf die Frage, ob die Firmen, die ihre Arbeiten nachbessern mussten oder verspätet geliefert und somit für Verzögerungen gesorgt haben, zur Rechenschaft gezogen werden, sagt der Bauamtsleiter: „Die fehlerhaften Bauleistungen wurden und werden nachgebessert, zudem haben wir auf alle Gewerke eine Gewährleistung von vier Jahren, die wir künftig nochmals überprüfen werden. Das geht alles zulasten der Firmen und nicht der Verbandsgemeinde.“

Was die Nichteinhaltung von Fristen betreffe, sei es deutlich schwieriger. Grundsätzlich seien bei den Ausschreibungen durch die Verbandsgemeinde Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von Fristen enthalten. „Aber nachzuweisen, wer letztlich schuld ist, dass ein Gewerk nicht rechtzeitig fertig wurde, ist besonders bei solch einer Großbaustelle, wo mehrere Firmen gleichzeitig arbeiten, sehr schwierig .“

Von großem finanziellen Belang ist das laut Schreiner ohnehin nicht: „Wir sprechen hier von maximal fünf Prozent der Auftragssumme.“ Aber dennoch werde das bei den besagten Gewerken geprüft.

Was die Reaktionen aus der Bevölkerung betrifft, dass es zuletzt im Bad nur schleppend voranging, mein Schreiner: „Wir hatten Leute, die gesagt haben: Lasst das Bad zu und macht es in Ruhe fertig. Wir hatten aber auch Leute, die meinten: Ich will doch nur meine Bahnen ziehen, macht endlich auf!“ Grundsätzlich sei wohl auch deshalb keine große Unruhe aufgekommen, mutmaßt der Bauamtsleiter, „weil in den Sommerferien überwiegend bescheidenes Wetter war“.

Apropos Wetter: Falls das im nächsten Frühjahr gut wird, soll das Bad früher als üblich, das ist normalerweise Ende Mai/Pfingsten, aufgemacht werden – dann schon Anfang Mai. Auf die Frage, ob es auch ein kleines Fest zur Öffnung geben wird, meinte er: „Ich denke schon!“