Keine Rettung für Raskob Reisen aus Kinderbeuern

Die Reise des Busunternehmens Raskob aus dem Alftal ist zu Ende: Auch das Insolvenzverfahren konnte den Betrieb nicht wieder auf die Erfolgsspur bringen.
Kinderbeuern. Die traurige Nachricht hatte Anfang September die Runde gemacht: Damals wurde öffentlich, dass die Firma Raskob Reisen aus Kinderbeuern Insolvenz angemeldet hat. Der Familienbetrieb hatte Schüler- und Linienverkehre in der Region, individuelle Reiseplanungen für den nationalen und internationalen Bustourismus ebenso wie Shuttleservices für Veranstaltungen angeboten.