Finanzielle Schieflage Keine Rettung für Raskob Reisen aus Kinderbeuern Ursula Bartz 09.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Busse des Betriebs sind laut Insolvenzverwalter inzwischen verkauft. TV/Raskob

Die Reise des Busunternehmens Raskob aus dem Alftal ist zu Ende: Auch das Insolvenzverfahren konnte den Betrieb nicht wieder auf die Erfolgsspur bringen.

Kinderbeuern. Die traurige Nachricht hatte Anfang September die Runde gemacht: Damals wurde öffentlich, dass die Firma Raskob Reisen aus Kinderbeuern Insolvenz angemeldet hat. Der Familienbetrieb hatte Schüler- und Linienverkehre in der Region, individuelle Reiseplanungen für den natio­nalen und inter­natio­nalen Bus­touris­mus ebenso wie Shuttleservices für Veranstaltungen angeboten.







