Zulassungsausschuss lehnt ab Keine Kardiologin für das MVZ Mittelmosel Birgit Pielen 28.10.2026, 09:00 Uhr

i Das anatomische Modell eines menschlichen Herzens: Kardiologen sind Fachärzte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sebastian Kahnert/dpa

Das MVZ Mittelmosel in Zell wollte ab Oktober eine Kardiologin beschäftigen. Doch der Zulassungsausschuss Rheinland-Pfalz lehnte den Kassensitz ab. Was sind die Gründe?

Eigentlich sollte das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Zell mit einer Kardiologin verstärkt werden. Geplant war, dass eine Fachärztin ab 1. Oktober dort eine Praxis eröffnet. Doch daraus wird nichts, wie unsere Redaktion erfuhr.Eine Pressesprecherin der Alexianer, Träger des MVZ Zell, teilte mit, dass sich der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss dagegen entschieden hat: „Wir haben den KV-Sitz für die Kardiologie nicht bekommen.







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