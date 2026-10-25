Um Kultur aufs Land zu bringen, haben Bernd Buchholz und Franz Zimmer vor vier Jahren die Reihe „Niwara Millemaje“ ins Leben gerufen. Mit Erfolg. Doch nun steht die Veranstaltungsreihe auf der Kippe. Das ist der Grund.
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Der Comedian Handwerker Peters kam nicht nach Mittelstrimmig. Die Veranstaltung, die für Samstag, 24. Oktober, vorgesehen war, wurde kurzfristig abgesagt. Der Grund: Sicherheitsmängel. Ein herber Schlag für rund 80 Interessierte, die sich bereits Karten für den Abend gesichert hatten und auch für die Organisatoren.