Handwerker Peters kommt nicht
Keine Comedy: Steht Kulturreihe in Strimmig vorm Aus?
Der geplante Auftritt mit Comedian Handwerker Peters in der alten Dorfmühle Mittelstrimmig wurde abgesagt.
Der geplante Auftritt mit Comedian Handwerker Peters in der alten Dorfmühle Mittelstrimmig wurde abgesagt.
Heinz-Werner Lamberz

Um Kultur aufs Land zu bringen, haben Bernd Buchholz und Franz Zimmer vor vier Jahren die Reihe „Niwara Millemaje“ ins Leben gerufen. Mit Erfolg. Doch nun steht die Veranstaltungsreihe auf der Kippe. Das ist der Grund.

Lesezeit 2 Minuten
Der Comedian Handwerker Peters kam nicht nach Mittelstrimmig. Die Veranstaltung, die für Samstag, 24. Oktober, vorgesehen war, wurde kurzfristig abgesagt. Der Grund: Sicherheitsmängel. Ein herber Schlag für rund 80 Interessierte, die sich bereits Karten für den Abend gesichert hatten und auch für die Organisatoren.
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